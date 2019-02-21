اونلاين | بث مباشر مباراة اتحاد جدة والهلال كورة اون لاين – kora online

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بث مباشر مباراة اتحاد جدة والهلال كورة اون لاين – kora online ويدخل فريق الهلال المباراة، تابع لايف بث مباشر مباراة اتحاد جدة والهلال – tab3live وهو يحتل صدارة جدول ترتيب فرق مسابقة دوري المحترفين السعودي برصيد 49 نقطة من 20 مباراة في الدوري.

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