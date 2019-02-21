اونلاين | البث المُباشر والحي.. مباراة الهلال والاتحاد (بََث مُباشرِِ) الدوري السعودي للمحترفين

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ننقل لكم رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت الاسطورة يوتيوب كورة ستار تابع لايف اليوم الخميس 21 فبراير 2019، وذلك في المرحلة الحادية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وسيتم إقامة اللقاء على ملعب الجوهرة المشعة بجدة الذي يتسع إلى حوالي 62 ألف متفرج من المدرجات، كلاسيكو قوي ومرتقب بين الفريقين على المستطيل الأخضر، وسيسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز على منافسه نظراً للقيمة الكبيرة التي تتمتع بها تلك المواجهة من حيث الجماهيرية والعراقة، وسنقوم بإضافة بث حي أون لاين لمشاهدة مباراة الهلال أمام اتحاد جدة دوري بلس DawriPlus بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة بث مميزة تناسب كافة عاشقي الساحرة المستديرة في الوطن العربي.

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وستنطلق موعد وتوقيت yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد مباشر اليوم 21-2-2019 في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت مصر، الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية، وبإمكان عاشقي كرة القدم مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال مباشرة الاسطورة كورة ستار لايف من خلال قناة Ksa SPORTS HD بالتعليق العربي، حيث سيكون علي سعيد الكعبي عبر HD1، بلال علام عبر HD2، وكما تعودتم دائماً من خلال موقعنا عرب نيوز، سوف نقوم بنشر رابط يلا شوت لايف حصري على اليوتيوب للاستمتاع مباراة الهلال اليوم اونلاين بدوري المحترفين.

يلا شوت مباراة الهلال ضد الاتحاد

قبل بداية مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم مباشر تابع لايف، تغلب الهلال على القادسية بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية من البطولة، فيما تعادل الاتحاد أمام الرائد بهدف لكل لفريق في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث يتمنى العميد إلى حصد الثلاث نقاط والهروب من مراكز الهبوط بجدول ترتيب المسابقة، أما الهلال فالأمور مختلفة تماماً عن منافسه، حيث إنه يتصدر الترتيب ويأمل في الحفاظ على ذلك من خلال تلك المواجهة.

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وسيكون المدير الفني للهلال زوران ماميتش في مأزق كبير قبل اللقاء نظراً للغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق، حيث سيفتقد كلاً من ناصر الدوسري والمتألق كارلوس إدواردو بداعي الإيقاف، وعبدالله عطيف وسلمان الفرج ونواف العابد بسبب الإصابة.

الفريقان ألتقيا في الدور الأول من الدوري السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وتمكن حينها الهلال من الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الهلال قد فاز في لقاءه الاخير بكأس زايد للبطولة العربية على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، فيما تعادل الاتحاد في لقاءه الأخير بالدوري.

معاناة العميد واضحة منذ بداية الموسم الكروي، حيث إنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار على ملعبه بالدوري، على العكس تماما من الهلال الذي لم يخسر أي مواجهة خارج ميدانه.