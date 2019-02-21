رياضة | فيديو| بماذا وعد صلاح جماهير ليفربول؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو| بماذا وعد صلاح جماهير ليفربول؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وعداً لجماهير الريدز ببذل مجهود مضاعف رفقة زملائه لتحقيق حلم جمهور الآنفيلد بحصد لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل.

وقال صلاح خلال تصريحاته: "أتفهم مشاعر جماهير ليفربول التي تحلم بحصد لقب الدوري الإنجليزي، سأسعى رفقة زملائي لتقديم أفضل ما لدينا لتحويل الحلم إلى حقيقة".

وأكمل حديثه: "مانشستر يونايتد سيقاتل من أجل تحقيق الفوز علينا لتصعيب مهمتنا في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، لست متفاجئاً من تفضيل جماهير يونايتد للسيتي لنيل اللقب".

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراة من العيار الثقيل نظيره مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، بملعب "أولد ترافورد" في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي "البريميرليج".

وأضاف: "آمل في التسجيل في مرمى مانشستر يونايتدخلال المواجهة المقبلة بالبريميرليج".