رياضة | 5 صفقات من العيار الثقيل على طاولة برشلونة

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استقر نادي برشلونة الإسباني على ضم صفقة نارية في الصيف المقبل من بين 5 صفقات لتعزيز الخط الهجومي للفريق. ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة يبحث عن مهاجم مميز في سوق الانتقالات ليكون خليفة للمهاجم الحالي لويس سواريز في الموسم الجديد. واشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يرصد ثلاثة لاعبين كأولوية للفريق وهم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت والمعار من فريق بنفيكا البرتغالي. واضافت الصحيفة، أن برشلونة يراقب وضع الثنائي ماكسي غوميز مهاجم فريق سيلتا فيجو البالغ من العمر 22 عاما بجانب أندريس سيلفا مهاجم فريق إشبيلية البالغ من العمر 23 عاما المعار من ميلان الإيطالي. وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يرصد ثنائي ليل الفرنسي وهم نيكولاس بيبي البالغ من العمر 23 عاما بالإضافة إلى رفائيل لياو البالغ من العمر 19 عاما.

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