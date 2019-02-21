رياضة | كل ما فاتك في دوري الأبطال

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بعد الوصول إلى مرحلة الأدوار الإقصائية وتحديداً ثمن نهائي البطولة الاقوى في العالم على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا "Champions league" , ازدادت الإثارة واشتعلت المنافسة على الكأس ذات الأذنين .

١٦ فريقاً يتنافسون على بطاقات التأهل للدور التالى ، انتهت مبارايات الذهاب الثمان المثيرة .

المباراة الأولى: بين مانشستر يونايتد وباريس سان چيرمان

في "old trafford"على ملعب الأحلام ووسط جماهيره يتلقي مانشستر يونايتد الهزيمة الأولى تحت قيادة مدربه سولشاير وعلى الناحية الأخرى ورغم غياب نجمى النادى الباريسي نيمار وكاڤانى فإن الأداء الجماعي منح الفريق الإنتصار بهدفين نظيفين يسهلان عليه لقاء العودة في ملعب حديقة الأمراء ويجعلاه قريباً من التأهل لربع النهائي .

أما على أرض الطليان وتحديداً العاصمة روما

ينجح روما بتحقيق فوز صعب بهدفين مقابل هدف ضد بورتو

روما المتذبذب محلياً ينجح بتحقيق الفوز الغير مطمئن وينتظر التأكيد على أرض البرتغال ورغم أنها تعد المباراة الأضعف في هذا الدور لكن تلك النتيجة ستمنحنا مباراة قمة في الحماسة والإثارة في لقاء العودة .

وفي مباراة متكافئة ريال مدريد ينتصر بهدفين لهدف على اياكس امستردام

في هولندا الملكى يستمر في سطوته الأوروبية بشخصية البطل المسيطر على هذه البطولة حامل اللقب الأسطورى ب١٣ لقباً والفائز بالنسخ الثلاث الماضية تنتظره مباراة صعبة على أرضية السانتياجو برنابيو فهل يشق الريال طريقه إلى الرابعة عشر لإكمال اسطورته؟

وفي مباراة كان طرفاها متساويا الحظوظ قبل بدايتها ولكن أتت على عكس كل التوقعات

السبيرز توتنهام يسحق بروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة

ليقتربوا بشدة من التأهل إلى ربع النهائي ,قبل جول جولة الإياب على ملعب سيجنا ايدونا بارك والذي من المؤكد أن جماهير بروسيا ستملئه عن بَكرة أبيه متمسكين بالأمل حتى صافرة النهاية ...

وفي قمة هذا الدور بين ليفربول وبايرن ميونخ

تم تأجيل كل الحسابات إلى مباراة العودة في ميونخ

بعد التعادل السلبي بين الفريقين

صلاح ورفاقه اهدروا كل الفرص التى أُتيحت لهم والتي ربما لن تتاح لهم في لقاء الإياب .

الريدز وصيف البطولة الماضية لن يفرط في فرصة التأهل بسهولة حتى وإن كانت مواجهة الحسم خارج الديار فكلوب ورجاله "لن يمشوا وحدهم أبداً !"

وفي نفس التوقيت وبنفس النتيجة السلبية انتهت مباراة ليون وبرشلونة

بتعادل سلبي غير متوقع

ميسي ورفاقه الذين يعتبرون دوري الأبطال هى البطولة الأهم لهم هذا الموسم يفشلون في تحقيق الفوز على ليون الفرنسي المكافح الذي لم يتلقى أى هزيمة في هذه النسخة من البطولة

السؤال الأهم : ماذا سيخرج لنا سيد اللاعبين من جعبته في مباراة الاياب؟

وبم سيفاجئنا فالفيردي "الغير متوقع: أيضاً؟؟

وفي مباراة تكسير العظام

اتليتكو مدريد ينتصر بهدفين نظيفين على يوفنتوس

اليوفي الذي أحضر كريستسانو رونالدو خصيصاً من أجل هذه البطولة يقدم عرضاً متواضعاً أمام الروخي بلانكوس ,الذي قاتل بإستبسال طوال التسعين دقيقة استحق بها الإقتراب خطوة من ربع النهائي .

سيميونى المخضرم سيبدأ بتجهيز حصونه الدفاعية لملحمة العودة فكيف سيرد الدون ومدربه اليجري؟

وفي أكثر المباريات غزارة تهديفية

مانشستر سيتى يفوز بثلاثة أهدف مقابل هدفين ضد شالكة الألمانى

جوارديولا يحقق ريمونتادا على الأراضي الألمانية بعد تأخره بهدفين لهدف ويقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة ليحقق انتصاراً صعباً .

السيتي أحد أبرز المرشحين لحصد لقب البطولة سيواجه مباراة شديدة الأهمية على ملعب الإتحاد لتأكيد التأهل للدور القادم .