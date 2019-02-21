رياضة | إصابة مارسيال تثير القلق في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة مارسيال تثير القلق في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن الإصابة التي تعرض لها النجم الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تبعث بالكثير من القلق بالنادي.وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الإصابة التي تعرض لها مارسيال في العضلة الضامة ضد باريس سان جيرمان هي إصابة متكررّة عانى منها اللاعب هذا الموسم.
الجدير بالذكر أن هذه الإصابة قد منعت اللاعب من المشاركة في مباريات متتالية بداية هذا الموسم، وتعتبر مباراة باريس هي الثانية لـ مارسيال في ظرف 4 أيام ولم يكملها.
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