رياضة | عاجل.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب مدرب ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب مدرب ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة صارمة على يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعد الاتهام الأخيرة المقدم ضده بعد واقعة وستهام.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد وجه إتهام صريح للألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بسبب حديثه مع حكم لقاء وستهام عقب نهاية المباراة.

واكدت سكاي سبورت ، على أن الاتحاد الإنجليزي وقع عقوبة على كلوب بتغريمه 45 ألف جنيه إسترليني بعد قبول الإتهام الموجه له من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد.

الجدير بالذكر أن كلوب دخل في نقاش حاد مع حكم لقاء وستهام عقب نهاية المباراة لوقت طويل في اللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.