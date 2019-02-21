رياضة | طنطا يفوز على تلا وينفرد بصدارة القسم الثاني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يفوز على تلا وينفرد بصدارة القسم الثاني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق طنطا بقيادة المدير الفني أيمن المزين فوزا غاليا على حساب فريق مركز شباب تلا، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي انتهى منذ قليل ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بدوري القسم الثاني.

وبدأ تلا اللقاء بتشكيل ضم : محمد ماندو، وخالد الضبع، واسلام علم الدين، وأسامة الليبي، ومحمد ملهط، وسعيد النيداني، وميدو، ونانا، ومحمد بليه، وأحمد بيكو، وياسر رضا، وفي البدلاء هيثم محمد، والسيد عبد الغفار، ومحمد المراكبي، وهشام عبد الرؤوف، ومحمد رحرح، وعطيه النشوي، وسعيد المشد.

وخاض طنطا اللقاء بتشكيل تكون من : قاسم طارق، ومحمد الشاذلي، وسليمان عبد ربه، وحسين رمضان، وعلاء البدري، ومصطفى امين، ونادر فؤاد، وأحمد ابو العزم، ومحمود السيد، وكريم أسامه، واسماعيل بامبا، وفي البدلاء يتواجد السيد الصاوي، ومحمد حسام، ومحمد السيد مودي، ومحمد خليفه، ومحمود شعبان مدكور وأحمد فوزي، وأسامة مرعي.

الشوط الأول.

شهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ من جانب لاعبي طنطا، في الدقيقة 12 سدد محمد بليه لاعب وسط تلا تصويبة صاروخية تصدى لها اسلام طارق حارس طنطا ببراعة.

وفي الدقيقة 21 تقدم طنطا بهدف من ضربة رأس للاعب المدافع سليمان عبد ربه.

وفي الدقيقة 27 تصدى محمد ماندو حارس تلا لتصويبة أرضية أخرجها ببراعة، كما واصل الحارس تألقة بتصدى لفرصة أخرة بالدقيقة 44

وتعرض مهاجم تلا ياسر رضا لخلع في اليد، بالدقيقة 33 لينقل للمستشفى، ويشارك البديل عطيه النشوي.

الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني سيطرة من لاعبي تلا، ونجح محمد كمال أمين في تسجيل هدف التعادل من تمريرة أحمد بيكو، وضعها ميدو بمهارة داخل المرمى.

وكاد ميدو صاحب هدف التعادل لتلا أن يضيف الهدف الثاني من انفراد بالمرمى، انقذها ببراعه مدافع طنطا لركنية، كما انفرد مهاجم طنطا اسماعيل بامبا بحارس تلا وسدد كره زاحفة مرت بحوار القائم بغرابة.

وفي الدقيقة 42 من كره عرضية من الجانب الأيمن سجل طنطا هدف الفوز عن طريق مدافع تلا خالد الضبع بالخطأ في مرماه، ليفوز طنطا بهدفين مقابل هدف، ويكرر نتيجة لقاء الدور الأول.

وشارك من بدلاء طنطا بالشوط الثاني محمود مكي، وأسامة مرعي، ومحمد مودي، على حساب نادر فؤاد، وكريم أسامة، وأحمد قطاوي، كما شارك من بدلاء تلا سعيد المشد، ومحمد رحرح بدلا من محمد ملهط ونانا فيدال.

الفوز رفع رصيد طنطا إلى 35 نقطة بالمركز الأول، بالتساوي مع المنصورة، ودمنهور، وتوقف رصيد تلا عند نقاط بالمركز قبل الأخير.

وأدار مباراة اليوم الحكم وليد عبد الرازق، وعاونة عبد العزيز محسن، ووليد قابيل، وحكم رابع أمير السيد، وراقب اللقاء مصطفى عطوة، وراقب الحكام السيد رمضان.