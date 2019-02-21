شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تشكيل الهلال أمام الاتحاد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره الاتحاد، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الساعة 7:25 مساء اليوم بتوقيت القاهرة و8:25 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في إطار قمة مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي.

ويفتقد الهلال لخدمات البرازيلي كارلوس إدوار، بسبب قرار إيقافه بسبب عدم إنضباطه، وشهد التشكيل مفاجأة بتواجد صفقة الفريق الجديدة جيوفينكو على مقاعد البدلاء، رغم تألقه في الفترة الماضية، وكذلك البدء بخمسة مدافعين.

وجاء تشكيل المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

في الدفاع: محمد البريك، ألبرتو بوتيا، ديجنيك، علي آل بليهي، ياسر الشهراني

في الوسط:محمد كنو، محمد الشلهوب، سالم الدوسري، أندري كاريلو

في الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

وجاء على مقاعد البدلاء كلاً من: علي الحبسي، محمد جحفلي، حسن كادش، أحمد شراحيلي، عبدالملك الخيبري، سيباستيان جيوفينكو، هتان باهبري، أحمد أشرف، جوناثان سوريانو.

ويدخل الهلال المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.