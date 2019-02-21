شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يقرر معاقبة كلوب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معاقبة يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعد الاتهام الأخيرة المقدم ضده بسبب واقعة وستهام.

ووفقا لما نشرته "سكاي سبورت"، أن الاتحاد الإنجليزي وقع عقوبة على كلوب بتغريمه 45 ألف جنيه إسترليني بعد قبول الإتهام الموجه له من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وجه إتهام صريح للألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بسبب المشدة الكلامية مع حكم لقاء وستهام عقب نهاية المباراة.

وكان كلوب قد دخل في نقاش حاد مع حكم لقاء وستهام عقب نهاية المباراة لوقت طويل في اللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي، 1-1 بين الفريقين