شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابى بين الحزم والاتفاق فى الجولة 21 من الدوري. والان مع التفاصيل
الخليج 365- تعادل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مع مستضيفه فريق الحزم بهدف لكل منهما
في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الحزم ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تمكن فريق الحزم من التقدم عند الدقيقة 67 من زمن الشوط الثاني بعد أن انتهى
الشوط الأول سلبيًا، وأحرز الهدف من ركلة جزاء عن طريق فاغنر أليماو، واضعًا الكرة في يسار المرمى.
وفي الدقيقة 70 تمكن كريستيان غوانكا من تعديل النتيجة للاتفاق من ركلة جزاء .
كانت هذه تفاصيل خبر تعادل إيجابى بين الحزم والاتفاق فى الجولة 21 من الدوري. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.