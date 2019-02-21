شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابى بين الحزم والاتفاق فى الجولة 21 من الدوري. والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعادل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مع مستضيفه فريق الحزم بهدف لكل منهما

في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الحزم ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تمكن فريق الحزم من التقدم عند الدقيقة 67 من زمن الشوط الثاني بعد أن انتهى

الشوط الأول سلبيًا، وأحرز الهدف من ركلة جزاء عن طريق فاغنر أليماو، واضعًا الكرة في يسار المرمى.

وفي الدقيقة 70 تمكن كريستيان غوانكا من تعديل النتيجة للاتفاق من ركلة جزاء .