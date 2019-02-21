شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة هولندية لإدارة كلاسيكو "الاتحاد والهلال" والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم، المقرر إجراؤهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقرر إسناد إدارة مباراة «الكلاسيكو» بين فريقي الاتحاد والهلال، إلى الحكم

الهولندي داني ماكيلي، ويعاونه كل من ماريو ديكس وهيسيل ستيجسترا، فيما سيكون باكس كريستيان حكمًا رابعًا، وجوشيم كامفويس حكمًا للفيديو.

أما لقاء الحزم والاتفاق، فقد تقرر إسناد إدارته تحكيميًا إلى الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف، ويعاونه جاخونجير سيدوف وعبدو خاميدولو رسولوف، فيما سيكون السعوديان محمد الهويش حكمًا رابعًا، وتركي الخضير حكمًا للفيديو.

وتترقب الجماهير الكروية السعودية ما ستسفر عنه مواجهة الاتحاد والهلال، باعتبارها واحدة من لقاءات القمة التقليدية بالملاعب السعودية، ويأمل الهلال في أن يحقق الفوز على مضيفه لتعزيز صدارته لجدول ترتيب فرق الدوري، فيما يأمل الاتحاد في الفوز أملًا في تحسين وضعه بالجدول والهروب من منطقة الخطر التي بقي فيها منذ بدء الموسم.