الإنتاج الحربي يتحفز للفوز على بتروجت لاستعادة المربع الذهبي للدوري

يستضيف فريق بتروجت نظيره الإنتاج الحربى فى الثالثة عصرا، اليوم الخميس، بملعب الجيش بالسويس فى مواجهة صعبة للغاية، ضمن منافسات الجولة 23 لبطولة الدورى الممتاز.
ويرفع فريق بتروجت متذيل جدول الترتيب برصيد 19 نقطة فقط، شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث، رغم صعوبة المواجهة مع الإنتاج الحربى صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، الذى يطمح فى العودة للمربع الذهبى مرة أخرى.
ويسعى محمد عودة، المدير الفنى لفريقبتروجت، إلى تعويض تعادله مع حرس الحدود فى المباراة الماضية بهدفين لكل فريق، وتحقيق انتصار آخر يعيد الثقة للاعبين ويقفز بالفريق من منطقة الهبوط، بعدما استطاع تحقيق الفوز على وادى دجلة فى ظهوره الأول.
ومن المنتظر أن يعتمد الفريق على تشكيل يضم الحارس محمد أبوالنجا، وفى الدفاع حمادة طلبة، وأحمد عبدالرسول، وإبراهيم القاضى، وأحمد سالم
أما فريق الإنتاج الحربى فيطمح فى تعويض خسارته من النادى الأهلى فى الجولة الماضية، وتحقيق الفوز من أجل استعادة المركز الرابع من مصر المقاصة قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمعهما فى الأسبوع المقبل.
ويعتمد مختار مختار، المدير الفنى للفريق العسكرى، على تشكيل يضم الحارس عامر عامر، وفى الدفاع عبدالرحمن فاروق، وهاب أنان، محمود البدرى، أحمد شديد قناوى، وفى الوسط أحمد مجدى، محمود حمادة، محمود كابونجا، ديوارا، وفى الهجوم محمد مسعد، أحمد رؤوف.
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