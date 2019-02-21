الاتحاد السكندرى يواجه سبورتنج ودياً..اليوم

الاتحاد السكندرى والهلال السعودى الإسكندرية ـ أميرة فتحى: يخوض فريق الاتحاد السكندرى لكرة القدم، اليوم الخميس، مباراة ودية أمام فريق سبورتنج على ملعبه بفرع النادى بسموحة استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى فى إطار عودة دور الـ 8 لدورى الأبطال العرب. ويحاول حلمى طولان المدير الفنى لنادى الاتحاد علاج الأخطاء الدفاعية المعتادة والمتكررة، بالإضافة التى تطبيق تحرك لاعبى الفريق الأخضر فى المساحات الضيقة لمواجهة سرعة ومهارة لاعبى الهلال السعودى. ويعلق الكثير من جماهير زعيم الثغر آمالهم فى الثأر على الأخطاء الدفاعية المعتادة والمتكررة، بالإضافة التى تطبيق تحرك لاعبى الفريق الأخضر فى المساحات الضيقة لمواجهة سرعة ومهارة لاعبى الهلال السعودى. ويعلق الكثير من جماهير زعيم الثغر آمالهم فى الثأر علىأرضهم باستاد برج العرب. وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد عقد اجتماعا تنسيقيا لتنظيم مباراة العودة، أمس، بفرع النادى بسموحة، حضره كل من أحمد فؤاد وإبراهيم شعبان وأحمد عبدالمجيد أعضاء مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى لمناقشة ترتيبات لقاء فريق الهلال السعودى الذى سوف يصل الى الاسكندرية يوم السبت ٢٣ فبراير.

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