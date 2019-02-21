حمادة صدقي: صفقات الشتاء صنعت الفارق..و"شحاتة" يرفض اتهامات التفويت للأهلي

الجونة وبيراميدز

كتب- محمد سعيد:

سيطرت حالة من الفرحة العارمة في مدينة الجونة، بعد الفوز المثير الذي حققه فريق الجونة على بيراميدز، أمس الأول، بنتيجة (2 ـ 1)، في الجولة الـ23 بمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الفوز من أسهم حمادة صدقي، المدير الفني للفريق، الذي تنفس الصعداء بالنقاط الثلاث التي وصلت برصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، ليهدأ قليلًا بشأن صراع الهبوط ويبدأ التفكير في تثبيت أقدامه.

وصنعت الصفقات الشتوية التي أبرمها الفريق الساحلي، الفارق في مواجهة الأهلي وتحديدًا الخماسي محمود الجزار وأحمد حمدي وأكرم توفيق وإسلام عبدالنعيم وأحمد ريان.

وأبدى صدقي، سعادته الكبيرة بالفوز الثمين، مؤكدًا أن الفوز سيفيد الفريق

كثيراً في صراعه من أجل البقاء في الدوري، وتحسين مركزه في ظل الصراع الشرس هذا الموسم في مناطق الهبوط.

وشدد صدقي على أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة أمام وصيف الدوري، ونجحوا في تنفيذ السيناريو الذي وضع لهذه المباراة.

وحول ضربة الجزاء وطرد مدافعه أحمد علي، أوضح: «محمد ناجي جدو لاعب كبير، وإضاعة ركلة جزاء أمر طبيعي، ويحدث في كرة القدم، أما طرد مدافعنا، تم توريط الحكم من قبل لاعبي بيراميدز، لأنه كان يمتلك إنذارًا، والحكم الكرواتي أراد إحداث التوازن في

الملعب بعد طرد علي جبر».

وكشف مدرب الجونة عن احتمالية غياب لاعبي الأهلي المعارين للجونة عن مواجهة الفريق الأحمر، مؤكدا أنه سيتحدث مع إدارة ناديه لمعرفة موقف اللاعبين، الذين يمثلون أهمية كبيرة بالفريق، ولو تم الاستقرار على عدم مشاركتهم، ستكون لدينا بدائل جيدة في هذه المباراة.

في نفس السياق، أكد رضا شحاتة، مدرب الجونة، أن فريقه لعب من البداية على الفوز وبخطة هجومية وراهن على عامل المفاجأة الذي أتى بثماره، مشيرًا إلى أن صدقي منح أحمد حمدي حرية في المباراة ولم يقيده بتعليمات لأنه لاعب مهاري من الدرجة الأولى ويمتلك موهبة استثنائية.

وحول شبهات مجاملة الأهلي، في ظل انتماء معظم مسئولي النادي وجهازه الفني ولاعبيه للقلعة الحمراء، خلال مباراة الفريقين، يوم الأحد المقبل، أكد شحاتة أنه من المستحيل أن يحدث ذلك.