اونلاين | مشاهدة مباراة بتروجت والإنتاج الحربي اليوم الخميس 21-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بتروجت والإنتاج الحربي اليوم الخميس 21-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي فريقي بتروجيت والإنتاج الحربي ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز 2019، النادي البترولي الذي يحاول حصد ثلاث نقاط هامة في مشواره بالبطولة، يقابل نادي الإنتاج الحربي الذي يتطلع إلي تكرار نتيجة الدور الاول وحصد الفوز والنقاط الكاملة من هذه المواجهة، فمن سينجح في اللقاء القوي والمثير في ختام الأسبوع الثالث والعشرين من البطولة المثيرة.
تنطلق المواجهة بين فريقي بتروجيت والإنتاج الحربي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:00 بتوقيت القاهرة.
مشاهدة مباراة بتروجيت والإنتاج الحربي مباشر
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