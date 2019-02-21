اونلاين | dawriplus HD بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين

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الهلال والاتحاد بث مباشر الدوري السعودي الممتاز للمحترفين 2018-2019 الجولة الحادية والعشرين الدور الثاني , سنكون علي موعد مع مباراة قوية ستجمع بين اتحاد جدة والهلال في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي الممتاز في لقاء سيقام علي ملعب فريق اتحاد جدة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ).

الهلال والاتحاد بث مباشر

المواجهة في الذهاب في الاسبوع السابع من الدوري السعودي قد انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-1 بكل سهولة في موقعة كانت سهلة علي الزعيم علي ميدانه وامام جماهيره ونجح في حسمها بكل سهولة وسيسعي الهلال لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم من اجل الاستعداد للموقعة الهامة للزعيم في اياب ربع نهائي البطولة العربية امام اتحاد اخر وهو الاتحاد السكندري المصري في موقعة ستكون صعبة علي ملعب برج العرب في الاسكندرية امام خصم عنيد.

الهلال والاتحاد بث مباشر

مباراة الهلال والاتحاد مباشر اليوم.

الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019

الدور الثاني

الجولة الحادية والعشرون

ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )

بث مباشر الاتحاد والهلال اليوم

الخميس 21 فبراير 2019

الساعة 19:15 مساءا بتوقيت مصر.

الساعة 20:15 مساءا بتوقيت السعودية.