شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أتلتيكو بعد الفوز على يوفنتوس: التأهل لم يحسم بعد والان مع التفاصيل

الخليج 365- قال البرازيلي فيليبي لويس، مدافع أتلتيكو مدريد، إن فريقه قدم مباراة شبه مثالية وحقق فوزا كبيرا، أمام يوفنتوس لكنه لا يحسم بعد الأمور.

وفاز أتلتيكو مدريد، على ضيفه يوفنتوس بنتيجة (0-2)، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف المدافع الدولي لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب المباراة التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو ": "في خط الدفاع كنا شرسين للغاية، وسيطرنا على جميع لاعبي المنافس، وفي الهجوم، كان التواصل بيننا جيدا للغاية وكان لدينا فرصًا عديدة".

وتابع لويس: "يوفنتوس فريق كبير، ويتمتع بالعديد من اللاعبين الخطرين، لكننا تدربنا كثيرًا وشاهدنا عدة مقاطع فيديو وكنا نعرف كيف نوقف تقدمهم، هذا الأمر لا يجدي دائما لكنه اليوم أتى بثماره".

وأضاف: "المدرب قام بعمل كبير وينبغي أن نواصل التقدم في هذا الإطار لأننا لن نحسم بعد التأهل".

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على يوفنتوس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البيانكونيري، يوم 12 مارس المقبل، في رحلة محفوفة بالمخاطر للروخي بلانكوس، رغم أفضلية الفوز ذهابا بثنائية نظيفة.