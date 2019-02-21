انت الان تتابع قبل اجتماع اليوم.. بيراميدز يفاجئ الأهلي ببيان جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص

أصدر نادي بيراميدز، اليوم الخميس، بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد خلاله رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة على جداول مسابقتي الدوري الممتاز والكأس، مشددًا في الوقت ذاته على سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية، التي يفترض أن نعتبرها جميعًا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد، وذلك قبل ساعات من عقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس، واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة.

وكتب الحساب الرسمي لبيراميدز: "في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بكافة لجانه، ويعلن رفضه