انت الان تتابع إنتاج مختار يسعى لإسقاط بتروجت المتذيل في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي بتروجت أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، التي سيقودها تحكيميًا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عضو مجلس الجبلاية عصام عبد الفتاح، الحكم مبروك نبيل، حكم ساحة، بينما سيعاونه الثنائي أيمن العقاد ومحمود رضا، بينما سيكون محمد نهاد حكما رابعًا، وكل من إبراهيم محجوب وعاطف حسين حكمًا خامسًا.

ويتذيل بتروجت بقيادة مديره الفني محمد عودة، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد 19 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر في 9، وسجل الفريق 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 28 هدفًا. في المقابل يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز السادس بجدول