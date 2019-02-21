الان تتابع برشلونة يشكو ليون إلى “يويفا” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
يعتزم نادي برشلونة الإسباني تقديم شكوى رسمية ضد ليون الفرنسي بسبب منح تذاكر لبعض مشجعي “البلوغرانا” المتعصبين في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب بارك أولمبيك ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، حسب النشرة الرياضية، اليوم الأربعاء، أن برشلونة أبلغ ليون بوجود 20 مشجعًا متعصبًا وصلوا إلى المدينة بطرقهم الخاصة، مطالبًا النادي الفرنسي بعدم دخولهم الملعب.
وأضافت الصحيفة أن برشلونة قرر تقديم شكوى إلى “يويفا” ضد ليون بسبب دخول هؤلاء المشجعون.
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