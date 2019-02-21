أبرز العناوين التي جاءت في أكبر الصحف الأوروبية

أتينا ليكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

ليفربول إيكو

اللصوص يستهدفون ماني مجدداً

تعرض منزل النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول للسرقة أثناء انشغال اللاعب في مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء انتهى (0-0).

اللصوص سرقوا بعض الأشياء الثمينة ومفاتيح سيارات ماني، لتكون هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المنزل للسرقة بعد الواقعة الأولى التي حدث في 2017 أثناء مباراة ليفربول وماريبور في دوري الأبطال أيضاً.

ميرور

إيمري ينتظر أوزيل

أكد أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال أنه ينتظر الألماني مسعود أوزيل لدعم فريقه في الفترة المقبلة بعد الوصول إلى أعلى درجة من اللياقة.

إيمري كشف عن حديثه مع أوزيل ومطالبته للاعب الألماني ببذل المزيد من الجهد في التدريبات حتى يصبح قادراً على تقديم الدعم الكامل للفريق اللندني عندما يشارك.

توك سبورت

فينجر مدرباً لتشيلسي؟

رشح ديفيد سيمان أسطورة حراسة المرمى في أرسنال ومنتخب إنجلترا المدرب الفرنسي أرسين فينجر لقيادة فريق تشيلسي في الموسم المقبل.

سيمان أكد أن فينجر سيكون مدرباً عظيماً في ستامفورد بريدج، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أرسين قال أنه لا ينوي العودة للبريميرليج لأنه ليس بإمكانه منافسة أرسنال.

ديلي ميل

ريال مدريد ينوي استخدام بيل لاستقطاب هازارد أو إريكسن

ينوى ريال مدريد استخدام لاعبه الويلزي جاريث بيل في صفقة تبادلية مع تشيلسي أو توتنهام في محاولته لضم الثنائي إدين هازارد وإريكسين.

ولا يمانع ريال مدريد في رحيل لاعبه الويلزي عن صفوفه في الصيف المقبل، إذا ما نجح في التعاقد مع إدين هازارد نجم تشيلسي.

ليكيب

سان جيرمان يفوز بالمباراة المؤجلة بسبب السترات الصفراء

حقق سان جيرمان فوزًا كبيرًا على حساب مونبيليه بخماسية مقابل هدف وحيد.

المباراة التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، تم أجيلها سابقا بسبب مظاهرات السترات الصفراء.

فرانس فوتبول

مباراة عدوانية في مدريد

في مباراة وصفتها صحيفة فرانس فوتبول بالعدوانية، سحق فريق أتليتكو مدريد منافسه يوفنتوس بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويرجع أتليتكو الفضل لجودين وخيمينز في الفوز الحاسم على السيدة العجوز.

ورغم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح أتليتكو في هز شباك اليوفي بالشوط الثاني بهدفين.

الصحافة الإسبانية

آس

موارتا ينفذ وعده

صرح ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد بأنه نفذ وعده لدييجو سيميوني باللعب تحت قيادته وذلك بعد 3 سنوات ونصف من الحديث بينهما حول هذا الأمور.

وقال موراتا: "كي أقول الحقيقة منذ 3 سنوات ونصف كان أول تواصل بيننا، لقد وعدته بالانضمام للفريق في أقرب وقت ممكن، الأمر لم يكن ممكنًا من قبل، الأمر لم يتعلق بي لقد منحته كلمتي، والآن بعدما أتيت الأمر لم يكن بحاجة للكثير من الكلام."

سبورت

برشلونة ينفي المفاوضات مع إنتر

نفى نادي برشلونة وجود أي مفاوضات مع نادي انتر ميلان بخصوص حصول الأخير على خدمات إيفان راكيتيتش خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل بعد التقارير المتداولة في وسائل الإعلام الإيطالية.

وأكد النادي أن صاحب الـ31 عامًا سيستمر مع الفريق ولم يكن هناك اتصال مع إدارة لضم راكيتيتش بعدما سبق أن أبدى النادي الاهتمام بخدمات مواطنه الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

الأرجنتين تؤكد عودة ميسي

صرح كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بأن ليونيل ميسي سوف يعود من جديد من أجل قيادة بلاده في المباريات بعدما توقف عن الانضمام لصفوف الفريق منذ نهاية مشاركته في كأس العالم الماضية بروسيا.

وأوضح رئيس الاتحاد الأرجنتيني بأن قائمة الفريق للتوقف الدولي القادم سوف تشهد على تواجد ليونيل ميسي عندما يتم الإعلان عنها في أول مارس المقبل.

ماركا

رد رونالدو على الهتافات

رد كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي على الهتافات المعادية التي أصدرها جمهور أتلتيكو مدريد في مباراة الفريقين بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا برفع أصابع يده الخمسة.

وأشار رونالدو بأصابعه إلى البطولات الخمس التي توج بها بطلًا لدوري أبطال أوروبا في مسيرته مع الأندية التي لعب لها حتى الآن.

الصحافة الإيطالية

كوريري ديللو سبورت

شرط الريال لرحيل مارسيلو

وضع مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني شرطا من أجل التخلي عن مدافع الفريق الأيسر البرازيلي مارسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لنادي يوفنتوس.

وطالب مسؤولو ريال مدريد الحصول على خدمات أليكس ساندرو، ظهير يوفنتوس، للموافقة على رحيل مارسيلو، في ظل رغبة إدارة السيدة العجوز، في ضم صديق كريستيانو للفريق الفترة المقبلة.

لاجازيتا ديلو سبورت

لاعب روما يرفض عرض رايولا

رفض نيكولو زانيولو لاعب نادي روما الإيطالي، العرض المقدم له من أبرز وكيل أعمال مينو رايولا بأن يصبح وكيله الجديد.

وأبلغ والد موهبة روما، بأنهم لا يريدون الحصول على خدماته، ويفضلون الاستمرار مع الوكيل الحالي للاعب.

راكيتيتش يقترب من الكالتشيو

بات الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الأسباني قريبا من الرحيل عن صفوف فريقه واللعب في الدوري الإيطالي الموسم المقبل وفقا للتقارير.

وأشارت الصحيفة، الى أن انتر ميلان في مفاوضات متقدمة مع برشلونة للحصول على خدمات اللاعب، وعرض انتر دفع 35 مليون يورو لإتمام الصفقة، بينما طلب برشلونة الحصول على 45 مليون يورو.

كالتشيو ميركاتو

مفاجأة لنجم ميلان المصاب

يسعى نادي ميلان الإيطالي، لتجديد عقد لاعب الفريق المصاب في الوقت الحالي جياكومو بونافينتورا، وهذا يعد بمثابة مفاجأة سارة للاعب، الذي أجرى جراحة في الركبة مؤخرا.

إدارة ميلان تخطط لعقد جلسة مع مينو رايولا وكيل بونافينتورا، من أجل تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية موسم 2019/2020.

الصحافة الألمانية

بيلد

جراحة في القلب لخضيرة

خضع سامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي، لجراحة في القلب، بسبب عدم انتظام ضربات القلب.

ويغيب خضيرة لمدة شهر عن المشاركة في المباريات، حتى الشفاء التام من العملية الجراحية التي خضع لها.

غياب كيميش الحاسم

أكد أوين هارجريفز لاعب بايرن ميونيخ السابق، أن غياب جوشوا كيميش سيكون حاسما بالنسبة لبايرن ميونيخ في مباراة الإياب أمام ليفربول المقررة على ملعب أليانز أرينا.

وأوضح أن كيميش هو أفضل لاعب في الموسمين الماضيين بالفريق البافاري، مؤكدًا أن تلك البطاقة الصفراء ستغير كل شيء في مباراة الإياب.

كيكر

المحارب مارتينيو

نشرت كيكر الألمانية، تقريرا عن لاعب وسط بايرن ميونيخ خافي مارتينيز، بعد تألقه في مباراة ليفربول بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن مارتينيز استطاع تعويض أن يكون نجم البايرن في ظل غياب آريين روبن وتوليسو، وتوماس مولر، وبواتنج، وجورتسيكا.

واستطاع مارتينيز سد الفجوات في الفريق البافاري بين الدفاع والهجوم، والربط بين الخطوط.