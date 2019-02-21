الآسيوية تجدد تهديد أمرابط للنصر بالرحيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله عبدالعزيز - الرياض
أخطر وكيل أعمال اللاعب المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الدولي نورالدين أمرابط، إدارة النادي برغبة اللاعب في ترك النصر نهاية الموسم الحالي.
وأكد لـ «مكة» مصدر قريب من الأحداث في النصر أن أحد أهم الأسباب التي دفعت للاعب للمطالبة بالرحيل، احتجاجه على استبعاده من القائمة الآسيوية في دوري أبطال آسيا التي بدأ الفريق مشوارها فيها أمس الأول بالفوز على فريق أجمك الأوزبكي برباعية نظيفة والتأهل إلى دور المجموعات.
وسبق أن أكد أمرابط في الفترة القريبة الماضية لأحد زملائه المحترفين في الدوري الإسباني، وتحديدا حارس مرمى ملقا، المغربي الدولي منير المحمدي برغبته في العودة إلى الدوري الإسباني بحسب تأكديات المحمدي لصحيفة «ال ديسماركي» الإسبانية، حيث قال للصحيفة إن أمرابط يريد العودة إلى ملقا في حال صعوده.
كما سبق أن طالب بالرحيل للدوري الإيطالي بداية الموسم الحالي، حال استمرار المدرب السابق، دانيال كارينيو في إجلاسه بدكة البدلاء أو استبداله خلال المباريات التي يشارك فيها طالما لا توجد أسباب واضحة لاستبداله، وهو ما أشار إليه اللاعب من قبل في مقابلة تلفزيونية بعد مباراة الفيصلي بالدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حينما قال إنه أتى للنصر ليلعب أساسيا وليس كلاعب بديل.
ويستمر عقد المغربي الدولي مع النصر 3 مواسم بعد أن جرى التوقيع معه الصيف الماضي.
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