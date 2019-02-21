من يلتهم الآخر.. النمور أم الحوت الأزرق؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يجذب كلاسيكو الاتحاد وضيفه الهلال اليوم أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) لمتابعة المواجهة النارية التي تجمع الفريقين في إطار لقاءات الجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة، فهي، بعيدا عن التنافس بين الفريقين نظرا للفارق الكبير في المراكز بينهما (الهلال الأول والاتحاد قبل الأخير)، تجمع بين اثنين من أكثر الأندية شعبية على المستويين المحلي والعربي. ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما يقبع الاتحاد بالمركز الـ15 قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

أوضاع الفريقين

يدرك المدير الفني للاتحاد، الكرواتي سلافن بيليتش، أهمية تحقيق الفوز اليوم والابتعاد عن شبح الهبوط الذي ظل يطارد الفريق منذ بداية الموسم، ولكنه يعلم أيضا مدى صعوبة ذلك، خاصة أن الهلال يقدم عروضا قوية على المستويين المحلي والعربي باقترابه من التأهل إلى دور الأربعة لبطولة كأس زايد للأندية العربية.

في المقابل، يعيش الهلال واحدة من أفضل فتراته، ولا سيما أنه يتمسك بصدارة الدوري حتى بعد إقالة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس الشهر الماضي، والتعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش الذي قاد الفريق لمواصلة انتصاراته.

مواجهة ثنائية

يتضمن الكلاسيكو مواجهة خاصة بين الثنائي، مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز، ومهاجم الاتحاد القادم من الجبل الأخضر غاري رودريغيز، وكلاهما كان يلعب لنادي غلطة سراي التركي قبل احترافهما بالدوري السعودي. وينطبق الحال على مدافعي الفريقين، المغربي مروان داكوستا (الاتحاد) والإسباني ألبيرتو بوتيا (الهلال) اللذين سبق أن تزاملا في فريق أولمبياكوس اليوناني.

الاتحاد

لم يحقق أي فوز على أرضه في الدوري هذا الموسم

حقق 3 انتصارات فقط في النسخة الحالية بعد مرور 20 جولة

تعادل 6 مرات، منها 4 على أرضه، وخسر 11 مباراة

رغم نتائجه الضعيفة إلا أنه لم يخسر في آخر 5 مباريات

خلال آخر 5 مباريات فاز مرتين وتعادل 3 مرات

أوراقه الرابحة جمهوره وعودة مروان داكوستا ورومرينهو

قد تكون المواجهة فرصة أخيرة للمدرب سلافن بيليتش

الهلال

خسر مرة واحدة وكانت في ملعبه أمام الحزم 1-2

الفارق النقطي بينه وبين الاتحاد 34 نقطة

فارق الأهداف 30 هدفا لمصلحة الهلال (51 للهلال و21 للاتحاد)

مهاجمه بافيتيمبي جوميز يتصدر قائمة الهدافين برصيد 16 هدفا

خلال آخر 5 مباريات فاز 4 مرات وتعادل أمام الرائد 1-1

يغيب عنه الثلاثي سلمان الفرج وعبدالله عطيف ونواف العابد للإصابة

أوراقه الرابحة في لاعبيه الأجانب وتحديدا جوميز وإدواردو

مواجهاتهما بدوري المحترفين

المباريات21

فاز الاتحاد 5

فاز الهلال 8

أهداف الاتحاد 23

أهداف الهلال 37

تعادلا 8

لقاءاتهما في ملعب الجوهرة

2015 بكأس ولي العهد فاز الهلال 3-2

2015 في الدوري تعادلا 0-0

2016 في الدوري فاز الاتحاد 4-3

2017 في الدوري فاز الهلال 3-1

2018 في الدوري تعادلا 1-1