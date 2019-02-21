الحزم يستقبل الاتفاق بشعار الحسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد الفهد - المجمعة

يستضيف الحزم على ملعبه في الساعة الـ 3:50 مساء اليوم في الرس نظيره الاتفاق في إطار مباريات المرحلة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الحزم المركز الـ12 برصيد 22 نقطة، فيما للاتفاق صاحب المركز التاسع 27 نقطة.

ويدخل صاحب الأرض والجمهور المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على الباطن 1 - 0، حيث يأمل في حسم المباراة وكسب كامل نقاطها ليتمكن من التقدم في سلم الترتيب العام لفرق الدوري، معتمدا على أسماء بارزة بينها الدولي محمد الصيعري وعسلة وألميدا.

أما الاتفاق فيرفع شعار تعويض خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام الفيصلي 3 - 4 في الدقائق الأخيرة للمباراة التي كان متقدما فيها بنتيجة 3 - 1.

ويريد الضيف مصالحة جماهيره بالعودة إلى الدمام بكامل نقاط اللقاء.