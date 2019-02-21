شكرا لقرائتكم محمد يوسف: فرحة الفوز على الداخلية لن تخدعنا أمام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب محمد يوسف المدرب العام للأهلي بسعادته بالفوز على الداخلية والحصول علي 3 نقاط هامة، مطالباً بعدم المبالغة في الفرحة ، موضحًا أن المنافسة على لقب الدوري مفتوحة حتى نهاية الموسم.
ونجح الأهلي فى الفوز على الداخلية بنتيجة 3-1 في الجولة الـ23 من الدوري الممتاز.
وقال يوسف في تصريحاته لقناة اون سبورت عقب المباراة: "لا يجب أن نبالغ في الفوز على الداخلية، ويجب أن نفكر في المباراة المقبلة أمام الجونة لأنها صعبة وخارج الأرض ويجب أن نسعى لاستمرار سلسلة الانتصارات".
وأضاف يوسف ، "الدوري مازال طويلًا وهناك جولات عديدة مقبلة "، متابعاَ: " الفريق سنحت لنا مجموعة من الفرص عقب الهدف الثاني ولو استغلها الفريق بشكل مثالي كنا سنجعل النتيجة 3 أو 4 دون مقابل ".
وتحدث مدرب الاهلى عن عودة المصابين، قائلًا: "مروان محسن عاد منذ فترة وحصل على فرصة المشاركة في المباراة والفترة المقبلة ستشهد عودة لاعبين آخرين".
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