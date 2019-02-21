شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عزاء خالد توحيد رئيس قناة الأهلى بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم عزاء الناقد الرياضى والإعلامى خالد توحيد رئيس قناة الأهلى عقب صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم. وكان خالد توحيد رئيس قناة الأهلى توفى الثلاثاء الماضى ، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال تواجده بالنادى ، ونقل على إثرها لإحدى المستشفيات القريبة و لكن وافته المنية . يذكر أن صلاة الجنازة شهدت حضور مجلس إدارة النادى الأهلى ولفيف من الإعلاميين والرياضيين.

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