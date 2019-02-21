شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك نبيل حكماً لمباراة بتروجت والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم مبروك نبيل لإدارة مباراة بتروجت والإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الخميس ضمن الأسبوع 23 لدورى القسم الأول. ويعاونه أيمن العقاد ومحمود رضا، ومحمد نهاد حكماً رابعاً، وكل من إبراهيم محجوب وعاطف حسين حكماً خامساً.

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