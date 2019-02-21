شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول ضم حسين الشحات للفراعنة فى معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر حالة من الغموض داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ، حول ضم حسين الشحات لاعب الأهلى إلى صفوف المعسكر فى شهر مارس المقبل خلال الفترة من 18 إلى 26 يونيو ، لعدم استقرار مستواه و تقديمه مستويات جيدة فى المباريات بصفة منتظمة وظهوره في بعض اللقاءات بمستوى جيد وتراجع مستواه فى مباريات أخري.

ويستعد منتخب مصر للسفر يوم 20 أو 21 مارس على متن طائرة خاصة إلى النيجر لمواجهة منتخبها أحد أيام يوم 22 أو 23 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر ، ثم مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس بنيجيريا.

جاء تراجع الشحات ليفتح الباب داخل الجهاز الفني لضم عدد من الوجوه الجديدة لتجربتها خلال معسكر مارس خاصة أنه التجربة قبل الأخيرة للمنتخب استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين خاصة أنه من الصعب ضم وجوه جديدة فى معسكر يونيو الذى يسبق بطولة أمم أفريقيا والذى ينطلق يوم 2 أو 3 يونيو.

كشف مصدر مسئول بجهاز منتخب مصر أنه سيتم حسم قائمة معسكر مارس فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل مؤكداً أن حسين الشحات من العناصر الدولية ولكن مستواه لم يظهر بشكل مميز حتى الآن وسيتم تحديد مصيره خلال الأسبوع الأول من مارس مؤكداً أن هناك معتقد لدي بعض اللاعبين بأنه فى حالة لعبه للأهلى و الزمالك مكانه محجوز فى المنتخب ولكن من يؤدي ويظهر بمستوي مميز فى أى نادي سيكون مصيره الإنضمام لصفوف الفراعنة وهو ما ظهر مع أكثر من لاعب مؤخراً من أندية الدورى مثل الاسماعيلي و الداخلية و وادي دجلة.