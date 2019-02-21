- 1/2
- 2/2
أعلن نادي بيراميدز رفضه لإجراء أي تعديلات جديدة على جدول مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر عن طريق لجنة المسابقات باتحاد الكرة لمجرد إرضاء بعض الأطراف.
وأصدر النادي بيانًا أكد فيه على احترام مجلس الجبلاية وترحيبه بالتعديلات الأخيرة على جداول المسابقات، التي تضمن تكافؤالفرص بين جميع الفرق خلال المرحلة المقبلة.
جاء نص البيان على النحو الآتي: "في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، الذي
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يرفض إجراء تعديلات جديدة على جدول مباريات الدوري وكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.