بيراميدز يرفض إجراء تعديلات جديدة على جدول مباريات الدوري وكأس مصر

كتب- وليد خليل

أعلن نادي بيراميدز رفضه لإجراء أي تعديلات جديدة على جدول مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر عن طريق لجنة المسابقات باتحاد الكرة لمجرد إرضاء بعض الأطراف.

وأصدر النادي بيانًا أكد فيه على احترام مجلس الجبلاية وترحيبه بالتعديلات الأخيرة على جداول المسابقات، التي تضمن تكافؤ

الفرص بين جميع الفرق خلال المرحلة المقبلة.

جاء نص البيان على النحو الآتي: "في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، الذي

أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بلجانه كافة ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاءً لأي أطراف أخرى، مؤكدًا سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية التي يفترض أن نعتبرها جميعًا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد".