شاهد.. أتلتيكو مدريد يواصل تفوقه على الأندية الإيطالية بالفوز على يوفنتوس

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا غاليًا على حساب يوفنتوس بهدفين من دون رد، باللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب واندا ميتروبلوليتانو، في إطار مباريات الذهاب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا.

ليقترب الفريق الإسباني من حسم تأهله إلى الدور التالي، في انتظار مباراة العودة بملعب تورينو، والمقررة في الثالث عشر من مارس المقبل.

بدأت المباراة بضغط من لاعبي يوفنتوس، وكاد البرتغالي كريستيانو رونالدو يفتتح الأهداف، بعد تسديدة رائعة من ركلة حرة، ولكن أوبلاك تمكن من إبعادها بصعوبة.

حاول فريق أتلتيكو مدريد تدارك الموقف، وبدأ بدخول المباراة نسبيًا، ورد تييي بارتي بتسديدة قوية ولكن حارس مرمى يوفنتوس تعامل معها بشكل ناجح.

وفي الدقيقة 27 تم احتساب ركلة جزاء لفريق أتلتيكو مدريد، بعد عرقلة لدييجو كوستا، قبل أن يقرر الحكم الاكتفاء بخطأ من خارج منطقة الجزاء بعد الرجوع

إلى "الفار"، ليسدده جريزمان بشكل قوي، ولكن حارس مرمى يوفينتوس تشيزني يبعدها عن المرمى.

ووسط استحواذ لاعبي يوفنتوس على رتم اللعب، رد ديبالا بتسديدة أرضية تصدى لها أوبلاك.

وهدأ اللقاء بعد ذلك، حيث بدأ أتلتيكو في الحذر والتراجع خوفًا من استقبال أهداف، بينما لم يندفع لاعبو اليوفي نحو الهجوم بشكل كامل لتفادي سلاح الهجمات المرتدة للروخي بلانكوس.

ومع بداية الشوط الثاني ظهر أتلتيكو مدريد متراجعًا بشكل واضح، ليستحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب.

ومن هجمة مرتدة انفرد دييجو كوستا بمرمى يوفنتوس ولكنه أهدر الكرة بشكل عجيب بعد أن وضعها بعيدة عن المرمى.

وبعد دقائق لعب جريزمان كرة رائعة من فوق تشيزني لتصطدم بالعارضة ويقوم كيلليني بإخراجها قبل كوستا،

ليحرم الروخي بلابنكو من أخطر فرص المباراة.

وحاول رونالدو الاعتماد على مهارته الفردية ليخترق دفاعات أتلتيكو مدريد، ولكن يتم إبعادها من أمامه قبل تسديدها في المرمى.

وبدأ الأتلتي في فرض سيطرته بشكل واضح على اللقاء، في الدقيقة 69 تمكن ألفارو موراتا من إحراز هدف، ولكن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ لصالح كيلليني مدافع اليوفي.

ومن ركلة ركنية فشل دفاع يوفنتوس في إبعادها تمكن خيمينيز، من تسديد الكرة بنجاح محرزًا هدف التقدم في الدقيقة 78.

وواصل فريق أتلتيكو ضغطه ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد ركلة ثابتة لتصل الكرة إلى المدافع جودين ليسددها في المرمى من زاوية ضيقة معلنًا عن الهدف الثاني.

ونال الهدف الثاني من معنويات لاعبي يوفنتوس، الذين حاولوا البحث عن هدف تقليص الفارق، ومنع أوبلاك تسديدة قوية من بيرنارديسكي في الدقيقة 90.

وفي الوقت بدل من الضائع أهدر رونالدو كرة خطيرة بعد أن سددها رأسية فوق المرمى.

حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا عن فوز غالٍ للفريق الإسباني على حساب يوفنتوس.

شاهد الفيديو: