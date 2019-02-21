رياضة | عمر السومة يدعم الفتوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر السومة يدعم الفتوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الفتوة السعودي اليوم الخميس، عن دعم مالي جديد من نجم المنتخب السوري عمر السومة، لناديه الأم، بعد تحقيق إنجاز التأهل للدوري الممتاز.

وقال نادي الفتوة إن عمر السومة قدم 5 ملايين ليرة سورية (10 آلاف دولار) ليكن نصفها للاعبين، ونصفها الآخر لدعم ألعاب النادي.

ونشر النادي مقطع فيديو للسومة، وهو يتابع مباراة الفتوة مع المحافظة، في جولة الحسم المؤهلة للدوري الممتاز، وفاز فيها الفتوة 1-0، ليحجز مقعده في دوري الكبار، بعد موسمين من الغياب.

الصدمة.. عقوبات على نانت لتكريم إيميليانو سالا

فرضت لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي غرامات مالية مجموعها 21 ألف يورو، على فريق نانت المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وتلقى النادي تلك الغرامة، عقابًا لجماهيره على إشعال الألعاب النارية خلال مبارياته كجزء من تكريم مهاجمه الراحل إيميليانو سالا الذي توفي في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي.

وتحطمت طائرة بمحرك واحد كانت تنقل سالا من نانت إلى فريقه الجديد كارديف سيتي في 21 يناير / كانون الثاني الماضي، في القنال الإنجليزي دون أن يلعب مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعُثر على حطام الطائرة في الثالث من فبراير الحالي، بعد عملية بحث تحت الماء بتمويل خاص وتم انتشال الجثة بعد ذلك بـ3 أيام بينما لا يزال الطيار ديفيد إيبوتسون مفقودًا.

وغرمت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي نانت بمبلغ 16 ألف يورو عقب إشعال جماهيره الألعاب النارية وألقت مقذوفات على الملعب خلال مباراة سانت إيتيين بالدوري في 30 يناير / كانون الثاني الماضي، وهي أول مباراة يخوضها الفريق عقب فقدان طائرة المهاجم الأرجنتيني.

كما تم تغريم النادي 4 آلاف يورو لنفس الأسباب خلال مباراة الفريق أمام نيم في وقت سابق من الشهر الحالي.

برشلونة يستعيد "ميلو"

تلقى عشاق نادي برشلونة الإسباني خبرًا سارًا رغم التعادل السلبي مع ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن البرازيلي آرثر ميلو شارك اليوم في تدريب برشلونة حيث أدى بعض التدريبات البسيطة، ضمن الاستعدادات لمباراة إشبيلية.

وتعرض آرثر ميلو لإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وواصل الهولندي ياسبر سيليسين حارس برشلونة برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في التدريبات.

ويستعد برشلونة لمباراة إشبيلية يوم السبت المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.