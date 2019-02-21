رياضة | اليوم .. الشرقية يبحث عن بطاقة التأهل للترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. الشرقية يبحث عن بطاقة التأهل للترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية مواجهة هامة ومرتقبة أمام فريق بلبيس في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة السابعة، بدوري القسم الثالث.

وتشهد الجولة ذاتها مواجهات غزل السويس مع كهرباء الإسماعيلية، وفاقوس مع ابو شحاتة، وأبو صوير مع النوبة. كما يلتقي بلدية الإسماعيلية مع القنطرة غرب، ويحل جنوب سيناء ضيفاً على أبو حماد. ومن المقرر أن تختتم منافسات تلك المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، ويحتاج الشرقية للفوز في مباراة اليوم على حساب بلبيس ليتأهل رسمياً إلى دورة الترقي. - ترتيب المجموعة السابعة 1- الشرقية 57 نقطة.

2- الكهرباء 52 نقطة.

3- فاقوس 42 نقطة.

4- بلبيس 32 نقطة.

5- أبو حماد 30 نقطة.

6- أبو صوير 27 نقطة.

7- الشهداء 27 نقطة.

8- غزل السويس 26 نقطة.

9- البلدية 25 نقطة.

10- النوبة 24 نقطة.

11-ابو شحاته 23 نقطة.

12- القنطرة 21 نقطة.

13- جنوب سيناء 11 نقطة.

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