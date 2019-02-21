رياضة | كفيتوفا تنصح أوساكا بالتخلي عن الخجل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كفيتوفا تنصح أوساكا بالتخلي عن الخجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانهمرت الدموع من أوساكا وهي تعترف بصعوبة التعامل مع الأضواء المسلطة عليها بعد اعتلائها صدارة التصنيف العالمي، عقب الهزيمة المفاجئة أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش في بطولة دبي للتنس.
وأوضحت كفيتوفا، أنه يجب على أوساكا أن تعتاد على مكانتها الجديدة كهدف لجميع اللاعبات.
وأبلغت كفيتوفا، التي خسرت أمام أوساكا في النهائي في ملبورن، الصحفيين "إنها المصنفة الأولى في العالم وفائزة في البطولات الأربع الكبرى والجميع يريد الفوز عليها. هكذا تفكر كل اللاعبات.وأوضحت "أتذكر أنني كنت أفكر مثلها وأنا شابة. هكذا تسير الأمور... الأمر يتعلق بالخبرة ونزول أرض الملعب وأنت تعلم أنك المرشح للفوز. كل لاعبة في الناحية الأخرى تريد هزيمتك".
ونالت كفيتوفا، لقبها الأول في ويمبلدون في 2011، لكنه وجدت صعوبة في البناء على هذا النجاح.
وقالت كفيتوفا التي تعطلت مسيرتها بعد تعرضها لهجوم بسكين في منزلها خلال عام 2016 "أخذت بعض الوقت، 3 أعوام للفوز بلقب آخر في البطولات الأربع الكبرى".
وأضافت "أوساكا خجولة وربما مثلي في ذلك الوقت. الأمر كان صعبا بالنسبة لي في ذلك الوقت بالتأكيد. أتفهم تماما ما الذي تمر به نعومي".
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