الان تتابع سيميوني: سنعاني أمام يوفنتوس في الإياب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

أكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني عقب الفوز على يوفنتوس الإيطالي 2-0، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب واندا ميتروبوليتانو، أن قرار الدفع بكوستا وبكوكي منذ البداية كان شجاعاً ورجولياً”، بعد عودتهما مباشرة من الإصابة.

وغاب كوكي وكوستا عن الفريق المدريدي خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، قبل أن يشاركا كأساسيين للمرة الأولى أمام بطل إيطاليا.

وأشار المدرب الأرجنتيني في تصريحات عقب اللقاء: “قرار الدفع بكوكي وبكوستا منذ البداية كان رجولياً وشجاعاً، والأمور سارت على نحو طيب”.

وأضاف: “قدمنا مباراة قوية جماعياً، وتحكمنا في زمام الأمور مع مرور الوقت، هددنا مرمى المنافس في عدة مناسبات، ثم جاء الهدفان في شباك فريق قوي للغاية مثل يوفنتوس، سنعاني على ملعبهم هناك”.

وتابع: “التأهل لم يحسم بعد، هناك مباراة أخرى، وبالطبع سنعاني أمام منافس كبير، يوفنتوس يمتلك لاعبين كبار”.

وحول هدف ألفارو موراتا، الذي ألغاه الحكم فيما بعد، بداعي وجود مخالفة على المهاجم الدولي بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو “VAR”، قال: “أتمنى أن يساعدنا الـ”VAR” على تحقيق العدالة بشكل أكبر، إذا كانوا يعتقدون أن شخص طوله 1.87سم يمكن أن يسقط بهذه الطريقة، فليكن كذلك”.

وحول التغييرات التي أجراها في اللقاء، أوضح: “اللاعبون كانوا يعلمون كل شيء، تحدثنا أثناء التحضيرات للمباراة، وعمن سيدخل كبديل، كنت أريد إشراك لاعبين منتعشين بدنياً، كوكي وكوستا لم يكونا جاهزين لخوض مباراة كاملة، الثلاثي البديل دخل بشكل جيد في اللقاء، وحافظ على الشكل الجماعي لنا، ولهذا يجب أن نشعر جميعاً بالفخر”.