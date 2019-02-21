شكرا لقرائتكم جروس يبدأ ترميم الزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغلق السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، ملف الدورى داخل الفريق الأبيض بعد التعادل مع طلائع الجيش، بهدفين لكل فريق، فى الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، وذلك من أجل التركيز فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد برج العرب والتى سيحضرها 10 آلاف مشجع، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

من المقرر أن يقوم جروس بإلقاء محاضرة فنية فى مران اليوم ستشهد تصحيح الأخطاء خاصة بعد تكرار أخطاء الشوط الثانى فى مباراة الطلائع التى حدثت من قبل فى مباراة نصر حسين داى بالكونفدرالية حيث تعادل الفريق الأبيض مع الأخير بعد تراجعه فى الشوط الثانى وسيدخل الزمالك مواجهة بترو أتلتيكو ولا بديل عن الفوز أمام الفريق الأبيض وحصد الثلاث نقاط من أجل الإبقاء على حظوظ الفريق فى التأهل لربع نهائى البطولة خاصة إن الفريق يحتل حالياً مؤخرة مجموعته بنقطة وحيدة بينما يحتل نصر حسين داى الجزائرى المركز الأول بالمجموعة بـ4 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 3 نقاط.