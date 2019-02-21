صافرة مبروك نبيل تدير مباراة بتروجت والإنتاج الحربى

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جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم مبروك نبيل لإدارة مباراة بتروجت والإنتاج الحربي، التي ستقام غداً الخميس ضمن الأسبوع 23 لدوري القسم الأول. ويعاونه أيمن العقاد ومحمود رضا، ومحمد نهاد حكماً رابعاً، وكل من إبراهيم محجوب وعاطف حسين حكماً خامساً.

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