رياضة | ساري يتحدث عن مستقبله مع تشيلسي الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يتحدث عن مستقبله مع تشيلسي الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي عن مستقبله مع البلوز في المرحلة القادمة.

وعلق ماوريسيو ساري مؤكداً أنه عليه مواصلة عمله كمدرب للبلوز بغض النظر عن الأنباء التي تتحدث عن احتمالية إقالته.

ويمر البلوز بمرحلة عصيبة كروياً مع المدير الفني الحالي للفريق خاصة بعدما خسر من مانشستر سيتي بسداسية دون رد ثم خرج من دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد.

ونقلت ديلي ميل تصريحات ساري قائلاً:" مازالت المدير الفني للفريق ويجب علي الاستمرار في عملي مع البلوز لست متأكدًا من استمراري مع الفريق".

وواصل الإيطالي حديثه قائلاً:"كما تعلمون فليس الأمر سهلًا وليس لدينا وقت، نحاول حل مشاكلنا، لم أتحدث مع أي مسئول بالنادي حتى الآن".

وأكد ساري أن ما يشغله حالياً هو التركيز في مشوار الفريق اللندني خاصة أن تشيلسي يخوض مباراة كل 3 أيام.

وربطت تقارير إنجليزية بين رحيل ساري عن تشيلسي مع وضع زين الدين زيدان وفرانك لامبارد كحلول بديلة لتعويض رحيل المدرب الإيطالي.