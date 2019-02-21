رياضة | صراع بين برشلونة وPSG على نجمي ليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين برشلونة وPSG على نجمي ليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية فرنسية عن دخول برشلونة وباريس سان جيرمان في صراع على البرتغالي رافاييل لياو وزميله الفرنسي الجناح العاجي نيكولاس بيبي نجمي ليل المتألقان في الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أن برشلونة وباريس سان جيرمان يتابعان نجمي ليل البرتغالي الشاب رافاييل لياو وزميله في الفريق الفرنسي الجناح العاجي نيكولاس بيبي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن لاعبي ليل المتألقين لفتا أنظار برشلونة وباريس سان جيرمان بعد الآداء المتميز الذي يقدمانه في الدوري هذا الموسم.

وسجل لياو البالغ من العمر 19 عامًا 7 أهداف في 15 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن، بينما سجل بيبي البالغ من العمر 23 عامًا 16 هدفا في 25 مباراة مع ليل بينما صنع 10 أهداف.

يذكر أن ليل يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان الذي يدير مشروعا يهدف منه للتطور في المنافسات المحلية ولكن المفاجأة أن قائد عملية التطوير والمشروع المستقبلي للنادي الفرنسي هو مارك إنجلا الذي عمل سابقا مديرا للتسويق في برشلونة.