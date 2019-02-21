رياضة | بيريز يجتمع بسولاري بسبب جيرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يجتمع بسولاري بسبب جيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اجتمع مساء أمس الثلاثاء بسانتياجو سولاري المدير الفني للفريق في أحد مطاعم العاصمة الإسبانية للحديث عن النتائج في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الاجتماع غير عادي خاصةً أنه جاء بعد هزيمة الفريق المفاجئة من جيرونا بهدفين مقابل هدف وابتعاده مجددًا عن الصراع على لقب الدوري.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الاجتماع دام لساعتين وربع حيث أراد رئيس الملكي معرفة أحوال الفريق بشكل مباشر من سولاري.

وأشارت ماركا إلى أن بيريز يرى أن الميرينجي اتخذ خطوة كبيرة إلى الوراء في مباراة جيرونا بعد سلسلة من النتائج الإيجابية خاصةً التعادل مع برشلونة بهدف لكل منهما في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن بيريز تناقش مع سولاري حول التغييرات الـ6 التي أجراها في التشكيلة الأساسية أمام جيرونا في المباراة التي أثارت دهشة بيريز بعد الآداء القوي أمام آياكس.