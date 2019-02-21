رياضة | بالأرقام .. تعرف على قيمة ثروة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. تعرف على قيمة ثروة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن صافي قيمة ثروة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعد انتقاله إليه قادمًا من روما الإيطالي براتب مبدئي قدره 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ثم مدد عقده بمميزات أكثر ستبقيه في النادي حتى عام 2023.

وأوضحت أن محمد صلاح يتقاضى حاليًا 200 ألف جنيه إسترليني (260 ألف دولار) في الأسبوع بالإضافة إلى المكافآت والحوافز الإضافية التي تعتمد على الأداء الفردي والجماعي لذلك فهو الأعلى دخلًا في ليفربول قبل فيرجيل فان ديك روبرتو فيرمينو وراتبهما أسبوعيًا يقدّر بنحو 150 ألف جنيه إسترليني.

وإلى جانب راتبه مع ليفربول، يستفيد مهاجم المنتخب المصري من أرباح أخرى، مثل صفقات الرعاية حيث يتعاقد مع شركات للمياه الغازية والملابس الرياضية والاتصالات وسيارات الأجرة.

وذكر موقع "سيلبيرتي نت وورث" المَعْنِيّ بدخول وثروات المشاهير على أن ثروة محمد صلاح الصافية تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني وهو ما يوازي 40 مليون دولار تقريبًا أي 681 مليون جنيه مصري.