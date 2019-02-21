رياضة | موعد مباراة تشيلسي ومالمو بالدوري الأوروبي يوم الخميس 21 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ومالمو بالدوري الأوروبي يوم الخميس 21 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي، نظيره فريق مالمو السويدي، في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة تشيلسي ضد مالمو عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق سوار الذهب.

ويسعى فريق تشيلسي لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تحقيق بطولة أوروبية غائبة عن الفريق منذ أكثر من موسم.

ويريد نادي مالمو لتقديم أداء جيد ومميز في هذا الدور، وتحقيق المفاجأة والإطاحة بنادي تشيلسي من بطولة الدوري الأوروبي.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي تشيلسي الإنجليزي وفريق مالمو السويدي بالدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.