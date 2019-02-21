رياضة | موعد مباراة أرسنال وباتي بوريسوف بالدوري الأوروبي يوم الخميس 21 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال وباتي بوريسوف بالدوري الأوروبي يوم الخميس 21 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي أرسنال الإنجليزي، ضد منافسه فريق باتي بوريسوف، في الساعة الثامنة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة لاتسيو ضد إشبيلية عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق حسن العيدروس.

ويسعى فريق أرسنال لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تحقيق بطولة أوروبية غائبة عن الفريق منذ أكثر من موسم.

ويريد نادي باتي بوريسوف لتقديم أداء جيد ومميز في هذا الدور، وتحقيق المفاجأة والإطاحة بنادي أرسنال من بطولة الدوري الأوروبي، رغم فوز الفريق البلاروسي في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي أرسنال ضد فريق باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.