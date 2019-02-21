رياضة | موعد البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق اتحاد جدة اختبار جديد وصعب ضد الهلال وذلك اليوم الخميس 21/2/2019، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينطلق كلاسيكو الهلال مع الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة الـ7:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:25 بتوقيت مكة المكرمة و9:25 بتوقيت دولة الإمارات.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 49 نقطة حيثُ لعب 20 مباراة وفاز 15 لقاء وتعادل 4 لقاءات وخسر لقاء وحيدة، بينما يحتل نادي الاتحاد بالمركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة حيثُ لعب 20 مباراة وفاز 3 مباريات وتعادل 6 مباريات وخسر 11 مباراة.

وسيتم إذاعة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر قناتي:

- قناة ksa sport 1 "السعودية الرياضية" بصوت المعلقين فارس عوض وبلال علام

- قناة دوري بلس HD1، بصوت المتميز علي سعيد الكعبي

- التشكيل المتوقع للفريقين:

تشكيلة الاتحاد:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، مانويل دا كوستا، زياد الصحيفي، منصور الحربي

خط الوسط: عبد العزيز البيشي، كريم الأحمدي، فلانويفا

خط الهجوم: جاري رودريجيز، فهد المولد، ألكساندر بريجوفيتش

تشكيلة الهلال:

حراسة المرمى: علي الحبسي

خط الدفاع: محمد البريك، ميلوش ديجينك، بوتيا، ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو، عبدالملك الخيبري، أندريه كاريلو

خط الهجوم: جوفينكو، سالم الدوسري، بافيتيمبي جوميز

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال مع الاتحاد بالدوري السعودي عبر موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع ومجاناً.