شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعسكر اليوم بالاسكندرية لمباراة قسنطينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى إلى الإسكندرية اليوم الخميس ، فى إطار استعداداته لمباراتيه ضد شباب قسنطينة الجزائرى بعد غد السبت ببطولة دورى أبطال أفريقيا وطلائع الجيش يوم الثلاثاء بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الفريق فى معسكر مطول بداية من اليوم ، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تعرضهم للارهاق.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلى قد حدد ملعب الجيش ببرج العرب لاستضافة المباراتين المذكورتين سلفا.