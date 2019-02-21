اونلاين | بث مباشر HD الهلال ضد الاتحاد| HD Live Stream dawriplus

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بث مباشر HD الهلال ضد الاتحاد| HD Live Stream dawriplus

يدخل الهلال المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة من أجل الاستمرار على صدارة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، أما الاتحاد فيدخل المباراة وهو يحتل المركز المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة وذلك بعدما تعادل في أخر مبارياته أمام كلا من “التعاون والرائد” ليواصل مسلسل نزيف النقاط، ويأمل في الفوز بالمباراة أملا في الهروب من شبح الهبوط.

بث مباشر HD الهلال ضد الاتحاد| HD Live Stream dawriplus

وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول قد انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3/1، سجل أهداف الأزرق “محمد كنو وبافيتيمبي جوميز وكارلوس إدواردو” بينما سجل هدف اتحاد جدة “ألكسندر بيزيتش”.

موعد مباراة الهلال والاتحادموعد مباراة الهلال والاتحاد

موعد مباراة الهلال والاتحاد

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة 8:25 بتوقيت مكة المكرمة “7:25 بتوقيت القاهرة”، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الملك عبدالله الدولي”.

بث مباشر HD الهلال ضد الاتحاد| HD Live Stream dawriplus

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

ستذاع مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد على قناة “ksa sport 1 HD” بث مباشر بدون تقطيع وبأعلى جودة للصوت والصورة، كما يمكنك مشاهدة المباراة دقيقة بدقيقة عبر تطبيق دوري بلس.

بث مباشر HD الهلال ضد الاتحاد| HD Live Stream dawriplus