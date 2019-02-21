رياضة | الأرقام تؤكد.. معلول يتفوق على جيلبرتو مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرقام تؤكد.. معلول يتفوق على جيلبرتو مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساهم التونسي الدولي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، في فوز فريقه أمس الأربعاء على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان لمعلول أسيست رائع في تلك المباراة حيث جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق كلا من؛ محمد هاني وجونيور آجايي وجيرالدو المتألق بينما سجل سعيد أوكا للداخلية.

ويتخطى علي معلول بالأرقام الأنجولي جيلبرتو مع الاهلي كالتالي:

- علي معلول:

لعب معلول هذا الموسم مع النادي الأهلي 13 مباراة حيث سجل 3 أهداف وصنع 6 أهداف، وجدد تعاقده مع الأحمر منذ أيام ويعتبر من أهم العناصر المتواجدة في الفريق. وخاض 4 مباريات في دوري الأبطال وسجل هدفين وصنع هدف وحيد.

بينما خاض معلول مع منذ مجيئه إلى النادي الأهلي قادماً من الصفاقسي التونسي، 81 مباراة وصنع خلالهم 24 هدفاً.

- جيلبرتو:

خاض الأنجولي مع المارد الأحمر خلال مسيرته 140 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 23 هدفاً، وكان من أهم العناصر لدى البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأحمر وقتها، ويعتبر معلول أفضل اللاعبين الذين جاءوا في هذا المركز بعد اعتزال سيد معوض ورحيل جيلبرتو.