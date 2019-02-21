شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر سيتي بعد تخطي شالكه: لن نستسلم والان مع التفاصيل

الخليج 365- علق الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي على الفوز على شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال ساني في تصريحات نشرتها BBC: "المباراة تعني لي الكثير، أنا أشعر ببعض الحزن لشالكه لأن الأجواء كانت رائعة مثلما هم دائما، قدموا مباراة جيدة، والطريقة التي دافعوا بها كانت صعبة".

وأضاف اللاعب: "في النهاية نجحنا في إنهاء المباراة، سجنا 3 أهداف خارج ملعبنا، وهذا أهم شيء، نحن لا نستسلم أبدا".