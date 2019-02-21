شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث عن حارس جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادى الزمالك، الترشيحات التى عرضت مؤخراً على إدارة الكرة بالنادى الأبيض الخاصة ببعض حراس المرمى لضم أحدهما فى الموسم المقبل لتدعيم خط حراسة المرمى بالفريق الأبيض خاصة بعد ارتباط اسم محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة بالعودة مجدداً إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم القادم إلا إن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم حالياً بأعمال أمين الصندوق بالنادى الأبيض حرص على التأكيد مؤخراً إنه لا نية لضم حارس جديد للفريق الأبيض فى الموسم المقبل فى ظل امتلاك الفريق للحارس محمود جنش الذى يرى إسماعيل يوسف إنه يجب أن يكون حارس المنتخب الأساسى فى المرحلة القادمة بخلاف امتلاك النادى الأبيض لخدمات عماد السيد الذى يلعب دور الحارس الثانى على أفضل صورة وفقا لرؤية تيجانا بجانب الحراس الشباب عمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

يرى مسئولو نادى الزمالك إن الحديث عن ضم حارس مرمى جديد خلال الوقت الحالى سيؤثر على تركيز حراس مرمى الفريق الأبيض لذلك فضل تيجانا الإعلان بشكل نهائى عن غلق ذلك الملف فى المرحلة الحالية حتى يركز حراس الفريق الابيض فى المواجهات المختلفة بالدورى والكأس وبطولة الكونفدرالية لأهمية المرحلة الحالية للفريق فى البطولات الثلاثة خاصة إنه قد يتشتت ذهن أحدهما بشأن ضم حارس جديد على حساب أحد المتواجدين فى الصيف القادم وبذلك يبقى ملف تعزيز حراسة مرمى الفريق الأبيض مجمداً حتى نهاية الموسم الحالى وسيتم تقييم الأمر بشكل كامل فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.