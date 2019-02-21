شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يستضيف المحلة ودمنهور فى مهمة سهلة أمام سيدى سالم بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الخميس، 6 مباريات فى الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث يتنافس أندية بحري والاسكندرية ، إذ يستضيف دمنهور المتصدر برصيد 34 نقطة أمام سيدى سالم فى لقاء سهل نسبيا لأبناء هانى العقبى .

فى الوقت نفسه يخرج غزل المحلة لمواجهة المنصورة بملعب الأخير فى لقاء صعب للطرفين، في الوقت الذي يحل الجزيرة المطروحي ضيفا سهلا علي أبناء بلدية المحلة في مباراة لاتقبل القسمة علي اثنين لأبناء المحلة ، كما يستضيف استاد مركز شباب تلا مباراة تلا وطنطا الذي يبحث عن الثلاث نقاط، بينما يستضيف الأوليمبي السكندري فريق أبوقير للأسمدة، وكفر الشيخ مع الحمام .